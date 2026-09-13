Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703988
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
автоматическая регулировка пара, регулировка подачи пара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х14
Вес, кг.
1.48
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый
Утюг Hyundai H-SI01221 отличается стильным внешним видом, он станет украшением любой комнаты. Бытовая техника сделана из прочного пластика, который не подвержен негативному воздействию высокой температуры. У прибора предусмотрена емкость для воды, объем которой составляет 500 миллилитров. Этого хватит для отпаривания большого количества одежды. Подошва у прибора керамическая. Она практически мгновенно нагревается, долгое время удерживает тепло, благодаря чему удается существенно сэкономить на электричестве. Производительность подачи пара у техники составляет 25 грамм в минуту. Мощность бытового утюга равна 3000 Ватт.
автоматическая регулировка пара, регулировка подачи пара
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Hyundai H-SI01221 отличается стильным внешним видом, он станет украшением любой комнаты. Бытовая техника сделана из прочного пластика, который не подвержен негативному воздействию высокой температуры. У прибора предусмотрена емкость для воды, объем которой составляет 500 миллилитров. Этого хватит для отпаривания большого количества одежды. Подошва у прибора керамическая. Она практически мгновенно нагревается, долгое время удерживает тепло, благодаря чему удается существенно сэкономить на электричестве. Производительность подачи пара у техники составляет 25 грамм в минуту. Мощность бытового утюга равна 3000 Ватт.
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый