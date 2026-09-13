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Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый

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Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703988
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
голубой
Основной цвет
черный
Прочее
вертикальное отпаривание, автоматическое отключение
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3000
Объём резервуара для воды
500
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
3
Функции и особенности
автоматическая регулировка пара, регулировка подачи пара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х14
Вес, кг.
1.48

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый

Утюг Hyundai H-SI01221 отличается стильным внешним видом, он станет украшением любой комнаты. Бытовая техника сделана из прочного пластика, который не подвержен негативному воздействию высокой температуры. У прибора предусмотрена емкость для воды, объем которой составляет 500 миллилитров. Этого хватит для отпаривания большого количества одежды. Подошва у прибора керамическая. Она практически мгновенно нагревается, долгое время удерживает тепло, благодаря чему удается существенно сэкономить на электричестве. Производительность подачи пара у техники составляет 25 грамм в минуту. Мощность бытового утюга равна 3000 Ватт.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
голубой
Основной цвет
черный
Прочее
вертикальное отпаривание, автоматическое отключение
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3000
Объём резервуара для воды
500
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
3
Развернуть
Функции и особенности
автоматическая регулировка пара, регулировка подачи пара
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Hyundai H-SI01221 отличается стильным внешним видом, он станет украшением любой комнаты. Бытовая техника сделана из прочного пластика, который не подвержен негативному воздействию высокой температуры. У прибора предусмотрена емкость для воды, объем которой составляет 500 миллилитров. Этого хватит для отпаривания большого количества одежды. Подошва у прибора керамическая. Она практически мгновенно нагревается, долгое время удерживает тепло, благодаря чему удается существенно сэкономить на электричестве. Производительность подачи пара у техники составляет 25 грамм в минуту. Мощность бытового утюга равна 3000 Ватт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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