Top.Mail.Ru
Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 708670
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние, 708670

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 1
Уценка
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 2
Уценка
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 3
Уценка
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 4
Уценка
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 5
Уценка
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 6
Уценка
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Причина уценки
витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик,&nbsp;повреждена коробка)
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708670
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние
1 160 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Причина уценки
витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик,&nbsp;повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х14
Вес, кг.
1.48

Описание товара Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние

Характеристики:

  • Мощность: 3000 Вт
  • Подача пара: 25 г/мин, паровой удар: 220 г
  • Емкость для воды: 500 мл
  • Подошва: Enviro Ceramic
  • Функции: автоотключение, вертикальное отпаривание, пароувлажнение
  • Длина шнура: 3 м
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, утюг, документация
Причина уценки: витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик, повреждена коробка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Причина уценки
витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик,&nbsp;повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Описание
Характеристики:
  • Мощность: 3000 Вт
  • Подача пара: 25 г/мин, паровой удар: 220 г
  • Емкость для воды: 500 мл
  • Подошва: Enviro Ceramic
  • Функции: автоотключение, вертикальное отпаривание, пароувлажнение
  • Длина шнура: 3 м
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, утюг, документация
Причина уценки: витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик, повреждена коробка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...