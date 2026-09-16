Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние, 708670
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Причина уценки
витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик, повреждена коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
В наличии
Код товара: 708670
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 160 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Причина уценки
витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик, повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х14
Вес, кг.
1.48
Описание товара Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние
- Мощность: 3000 Вт
- Подача пара: 25 г/мин, паровой удар: 220 г
- Емкость для воды: 500 мл
- Подошва: Enviro Ceramic
- Функции: автоотключение, вертикальное отпаривание, пароувлажнение
- Длина шнура: 3 м
Комплектность: коробка, утюг, документация
Причина уценки: витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик, повреждена коробка)
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Бренд
Тип товара
Утюги
Причина уценки
витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик, повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
- Мощность: 3000 Вт
- Подача пара: 25 г/мин, паровой удар: 220 г
- Емкость для воды: 500 мл
- Подошва: Enviro Ceramic
- Функции: автоотключение, вертикальное отпаривание, пароувлажнение
- Длина шнура: 3 м
Комплектность: коробка, утюг, документация
Причина уценки: витринный образец (скол на рабочей поверхности, потертости на корпусе, отсутствует мерный стаканчик, повреждена коробка)
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01221 3000Вт черный/зеленый хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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