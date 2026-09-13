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Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-P2407

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Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
235x205x160
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P2407 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703789
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
20.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, фильтр от накипи
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
голубой
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения, отсек для намотки шнура
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
235x205x160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х16
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-P2407

Электрический чайник Hyundai HYK-P2407 с белым корпусом из экологичного пластика вместимостью 1.7 л и нагревательным элементом мощностью 2200 Вт позволит вскипятить воду для приготовления 7 порций чая. Наличие смотрового окна с тремя мерными метками поможет с высокой точностью рассчитать необходимый объем, а функция автоотключения – спокойно отвлечься на другие дела.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-P2407




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
20.5
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, фильтр от накипи
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
голубой
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения, отсек для намотки шнура
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
235x205x160
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-P2407 с белым корпусом из экологичного пластика вместимостью 1.7 л и нагревательным элементом мощностью 2200 Вт позволит вскипятить воду для приготовления 7 порций чая. Наличие смотрового окна с тремя мерными метками поможет с высокой точностью рассчитать необходимый объем, а функция автоотключения – спокойно отвлечься на другие дела.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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