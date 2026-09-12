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Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый

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Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 1
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 2
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 3
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 4
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 5
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 6
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 7
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 8
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 9
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 10
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 11
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 12
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 13
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 14
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 15
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 16
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 17
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 18
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 19
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 20
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 21
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 22
Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 1
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 2
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 3
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 4
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 5
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 6
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 7
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 8
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 9
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 10
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 11
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 12
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 13
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 14
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 15
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 16
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 17
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 18
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 19
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 20
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 21
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 22
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703422
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Хлебопечи
Материал корпуса
пластик
Страна производства
Республика Корея
Таймер
да
Мощность
600 Вт
Максимальный вес выпечки
1000
Варенье, джемы
Да
Программы
19 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Габариты
29x33x27.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х30
Вес, кг.
5.25

Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый

Хлебопечка HYUNDAI HYBM-3086 – это один из современных бытовых приборов, способных значительно упростить жизнь хозяйке дома или квартиры. Устройства отличается наличием большого количества внедренных опций для упрощения процесса выпечки. С его помощью предлагается сделать как классическую белую буханку, так и куличи, безглютеновые булочки. Внешний вид прибора уникальный – сочетание белого и серебристого цветов. Мощность хлебопечки составляет порядка 600 Ватт, а максимальный вес приготовленной выпечки находится на уровне 900 грамм. Здесь предусмотрено 19 режимов функционирования, существенно расширяющих сферу эксплуатации устройства.

Отзывы о товаре Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Хлебопечи
Материал корпуса
пластик
Страна производства
Республика Корея
Таймер
да
Мощность
600 Вт
Максимальный вес выпечки
1000
Варенье, джемы
Да
Программы
19 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Развернуть
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Габариты
29x33x27.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечка HYUNDAI HYBM-3086 – это один из современных бытовых приборов, способных значительно упростить жизнь хозяйке дома или квартиры. Устройства отличается наличием большого количества внедренных опций для упрощения процесса выпечки. С его помощью предлагается сделать как классическую белую буханку, так и куличи, безглютеновые булочки. Внешний вид прибора уникальный – сочетание белого и серебристого цветов. Мощность хлебопечки составляет порядка 600 Ватт, а максимальный вес приготовленной выпечки находится на уровне 900 грамм. Здесь предусмотрено 19 режимов функционирования, существенно расширяющих сферу эксплуатации устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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