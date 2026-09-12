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Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703422
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Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-3086 600Вт белый/серебристый
Хлебопечка HYUNDAI HYBM-3086 – это один из современных бытовых приборов, способных значительно упростить жизнь хозяйке дома или квартиры. Устройства отличается наличием большого количества внедренных опций для упрощения процесса выпечки. С его помощью предлагается сделать как классическую белую буханку, так и куличи, безглютеновые булочки. Внешний вид прибора уникальный – сочетание белого и серебристого цветов. Мощность хлебопечки составляет порядка 600 Ватт, а максимальный вес приготовленной выпечки находится на уровне 900 грамм. Здесь предусмотрено 19 режимов функционирования, существенно расширяющих сферу эксплуатации устройства.
Хлебопечка HYUNDAI HYBM-3086 – это один из современных бытовых приборов, способных значительно упростить жизнь хозяйке дома или квартиры. Устройства отличается наличием большого количества внедренных опций для упрощения процесса выпечки. С его помощью предлагается сделать как классическую белую буханку, так и куличи, безглютеновые булочки. Внешний вид прибора уникальный – сочетание белого и серебристого цветов. Мощность хлебопечки составляет порядка 600 Ватт, а максимальный вес приготовленной выпечки находится на уровне 900 грамм. Здесь предусмотрено 19 режимов функционирования, существенно расширяющих сферу эксплуатации устройства.
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