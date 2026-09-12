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Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK

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Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 3
Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 4
Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 5
Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 6
Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 7
Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 8
Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 9
Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 10
Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 1
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 2
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 3
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 4
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 5
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 6
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 7
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 8
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 9
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 10
  • Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702968
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, м
1.1х0.75х0.6
Вес, кг.
15.6

Описание товара Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK

Игровой стол DEFENDER Extreme RGB, подвес кружки+гарнитуры, черный 64307 предназначен для геймеров.

Отзывы о товаре Игровой стол Defender EXTREME RGB BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Игровой стол DEFENDER Extreme RGB, подвес кружки+гарнитуры, черный 64307 предназначен для геймеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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