Top.Mail.Ru
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 3
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 4
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 6
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 7
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 8
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 9
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 6
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 7
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 8
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 9
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557812
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган люкс
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
16.15

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный

Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган люкс
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...