Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный
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Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557812
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган люкс
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
16.15
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 17 черный
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
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Теги товара: на колесиках
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Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган люкс
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
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