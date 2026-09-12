Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач - фото 1
Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702435
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Вьетнам
Ширина, см
15
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, кг.
1.32

Описание товара Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач

Аккумулятор для ИБП CSB HRL634W F2 FR УТ-00000123 разработан специально для кратковременных разрядов высоким током. Подходит для работы в циклическом и в буферном режиме. Герметичный корпус из ABS-пластика позволяет использовать аккумулятор в любом положении, за исключением положения «дном вверх» для обеспечения работы предохранительного клапана. Аккумуляторная батарея имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ (Ростест), заключение ВНИИПО МВД О пожаровзрывобезопасности.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Вьетнам
Ширина, см
15
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор для ИБП CSB HRL634W F2 FR УТ-00000123 разработан специально для кратковременных разрядов высоким током. Подходит для работы в циклическом и в буферном режиме. Герметичный корпус из ABS-пластика позволяет использовать аккумулятор в любом положении, за исключением положения «дном вверх» для обеспечения работы предохранительного клапана. Аккумуляторная батарея имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ (Ростест), заключение ВНИИПО МВД О пожаровзрывобезопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...