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Батарея для ИБП Delta CGD 1255 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta CGD 1255

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Батарея для ИБП Delta CGD 1255
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702406
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
20.5
Производство
Китай
Ширина, см
23
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
18.1

Описание товара Батарея для ИБП Delta CGD 1255

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии CGD изготовлены по технологии AGM. В составе активной массы используется карбоновое добавление в виде графена, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta CGD к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность при неблагоприятных условиях работы.



Теги товара: 12в

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
20.5
Производство
Китай
Ширина, см
23
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
55
Страна производитель
Китай
Описание
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии CGD изготовлены по технологии AGM. В составе активной массы используется карбоновое добавление в виде графена, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta CGD к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность при неблагоприятных условиях работы.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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