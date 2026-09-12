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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702226
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Описание товара Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 сделана из ударопрочного и экологически чистого пластика. Материал корпуса приятный на ощупь, устройство легко и удобно держится в руке. Для работы техники необходимо наличие двух батареек формата АА. В комплекте к ней предусмотрена инструкция, которую рекомендуется прочесть перед началом эксплуатации. В конструкции машинки для снятия катышков имеется съемный контейнер, который нужно периодически чистить. Управлять устройством достаточно просто, для этого предусмотрена одна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Машинка подойдет для съема катышков практически на любой одежде. Прибор стоит недорого и при этом обладает высокой эффективностью.
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 сделана из ударопрочного и экологически чистого пластика. Материал корпуса приятный на ощупь, устройство легко и удобно держится в руке. Для работы техники необходимо наличие двух батареек формата АА. В комплекте к ней предусмотрена инструкция, которую рекомендуется прочесть перед началом эксплуатации. В конструкции машинки для снятия катышков имеется съемный контейнер, который нужно периодически чистить. Управлять устройством достаточно просто, для этого предусмотрена одна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Машинка подойдет для съема катышков практически на любой одежде. Прибор стоит недорого и при этом обладает высокой эффективностью.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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