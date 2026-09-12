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Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий

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Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 1
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 2
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 3
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 4
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 5
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 6
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 7
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 8
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
  • Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 1
  • Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 2
  • Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 3
  • Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 4
  • Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 5
  • Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 6
  • Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 7
  • Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 8
  • Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702226
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Материал
пластик
Особенности
Кнопка Вкл./Выкл.
Питание
2 батарейки AA
Страна производства
Китай
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х8
Вес, г.
200

Описание товара Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий

Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 сделана из ударопрочного и экологически чистого пластика. Материал корпуса приятный на ощупь, устройство легко и удобно держится в руке. Для работы техники необходимо наличие двух батареек формата АА. В комплекте к ней предусмотрена инструкция, которую рекомендуется прочесть перед началом эксплуатации. В конструкции машинки для снятия катышков имеется съемный контейнер, который нужно периодически чистить. Управлять устройством достаточно просто, для этого предусмотрена одна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Машинка подойдет для съема катышков практически на любой одежде. Прибор стоит недорого и при этом обладает высокой эффективностью.

Отзывы о товаре Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Материал
пластик
Особенности
Кнопка Вкл./Выкл.
Питание
2 батарейки AA
Страна производства
Китай
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для снятия катышков Starwind SLR353 сделана из ударопрочного и экологически чистого пластика. Материал корпуса приятный на ощупь, устройство легко и удобно держится в руке. Для работы техники необходимо наличие двух батареек формата АА. В комплекте к ней предусмотрена инструкция, которую рекомендуется прочесть перед началом эксплуатации. В конструкции машинки для снятия катышков имеется съемный контейнер, который нужно периодически чистить. Управлять устройством достаточно просто, для этого предусмотрена одна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Машинка подойдет для съема катышков практически на любой одежде. Прибор стоит недорого и при этом обладает высокой эффективностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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