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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720133
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Описание товара Машинка для удаления катышков Daswerk аккумуляторная
Машинка для удаления катышков DASWERK – простой и эффективный способ ухаживать за одеждой и придавать ей свежий вид парой движений!
Компактный прибор оснащён защитной крышкой для лезвий. Подходит для всех типов тканей. Широкая рабочая поверхность диаметром 50 мм позволит быстро и эффективно удалить катышки, а полупрозрачный резервуар для катышков облегчает задачу ухода и помогает избежать переполнения ёмкости. Щёточка для чистки лезвий идёт в комплекте.
Управление прибором осуществляется с помощью всего лишь одной кнопки. Лезвия вращаются со скоростью 7500 оборотов в минуту, позволяя быстро и эффективно обработать изделия. В комплект также входит дополнительное лезвие.
Очиститель катышков работает от встроенного аккумулятора емкостью 1000 mAh, что позволит вам автономно пользоваться устройством до 1 часа. Благодаря этому машинку легко можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор лёгкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке. Заряжается очиститель катышков быстро, для зарядки подходит шнур USB Type-C, который входит в комплект.
Приобретайте машинку для удаления катышков DASWERK – позвольте старым вещам обрести новую жизнь!
Машинка для удаления катышков DASWERK – простой и эффективный способ ухаживать за одеждой и придавать ей свежий вид парой движений!
Компактный прибор оснащён защитной крышкой для лезвий. Подходит для всех типов тканей. Широкая рабочая поверхность диаметром 50 мм позволит быстро и эффективно удалить катышки, а полупрозрачный резервуар для катышков облегчает задачу ухода и помогает избежать переполнения ёмкости. Щёточка для чистки лезвий идёт в комплекте.
Управление прибором осуществляется с помощью всего лишь одной кнопки. Лезвия вращаются со скоростью 7500 оборотов в минуту, позволяя быстро и эффективно обработать изделия. В комплект также входит дополнительное лезвие.
Очиститель катышков работает от встроенного аккумулятора емкостью 1000 mAh, что позволит вам автономно пользоваться устройством до 1 часа. Благодаря этому машинку легко можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор лёгкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке. Заряжается очиститель катышков быстро, для зарядки подходит шнур USB Type-C, который входит в комплект.
Приобретайте машинку для удаления катышков DASWERK – позвольте старым вещам обрести новую жизнь!
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