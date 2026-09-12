Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695506
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прибор, кабель для зарядки, документация, упаковка
Материал
металл, пластик
Особенности
время работы на одном заряде - 50 мин.
Питание
от аккумулятора
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
400
Описание товара Машинка для удаления катышков Xiaomi Lint Remover QL1
Xiaomi Lint Remover — это незаменимый помощник в уходе за вашей одеждой. Она эффективно удаляет катышки, ворсинки и другие мелкие дефекты с поверхности ткани, возвращая вещам первоначальный вид. Устройство оснащено мощным двигателем со скоростью вращения до 7000 оборотов в минуту, что обеспечивает быстрое и качественное удаление катышков. Специальная конструкция лезвий предотвращает повреждение ткани во время чистки, а прозрачный контейнер позволяет легко контролировать процесс и своевременно очищать его от собранных катышков и ворсинок. Благодаря компактным размерам и эргономичной форме устройство удобно держать в руке и использовать на любых поверхностях. Работает от батареек типа AA (не входят в комплект), что делает её мобильной и удобной в использовании. Отличный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность.
прибор, кабель для зарядки, документация, упаковка
Материал
металл, пластик
Особенности
время работы на одном заряде - 50 мин.
Питание
от аккумулятора
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Lint Remover — это незаменимый помощник в уходе за вашей одеждой. Она эффективно удаляет катышки, ворсинки и другие мелкие дефекты с поверхности ткани, возвращая вещам первоначальный вид. Устройство оснащено мощным двигателем со скоростью вращения до 7000 оборотов в минуту, что обеспечивает быстрое и качественное удаление катышков. Специальная конструкция лезвий предотвращает повреждение ткани во время чистки, а прозрачный контейнер позволяет легко контролировать процесс и своевременно очищать его от собранных катышков и ворсинок. Благодаря компактным размерам и эргономичной форме устройство удобно держать в руке и использовать на любых поверхностях. Работает от батареек типа AA (не входят в комплект), что делает её мобильной и удобной в использовании. Отличный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность.
Машинка для удаления катышков Xiaomi Lint Remover QL1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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