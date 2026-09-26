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Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013

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Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 1
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 2
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 3
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 4
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 5
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 6
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 7
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 8
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 9
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 1
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 2
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 3
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 4
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 5
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 6
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 7
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 8
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 9
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614195
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
2
Комплектация
документация, кабель USB
Материал
металл, пластик
Особенности
время зарядки 2.5 часа, емкость контейнера 50 мл, мощность 4 Вт
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, кг.
1

Описание товара Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013

Очиститель катышков Kitfort КТ-4013 вернёт вашей одежде ухоженный вид! Иногда частая и неправильная стирка, износ или примеси полиэстера в тканях приводят к появлению катышек на одежде, из-за которых любимая одежда теряет свой первоначальный вид. Очиститель катышков Kitfort KT-4013 имеет два блока ножей, которые захватывают большую площадь ткани, чем обычный очиститель. Удаление катышков с прибором происходит быстрее и в два раза эффективнее! Очиститель катышков КТ-4013 можно использовать для ухода за любыми тканями из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Управление прибором осуществляется всего лишь одной кнопкой, с помощью которой можно выбрать одну из двух скоростей работы в зависимости от вида очищаемой ткани. Во время очистки катышков на корпусе горит индикатор работы. Прибор работает от встроенного аккумулятора. Заряжать очиститель катышков с помощью USB-шнура Type-C можно от компьютера или через переходник от розетки, который наверняка окажется у вас дома. Обычное время зарядки составляет примерно 2,5 часа. Комки ворса попадают в контейнер, который нужно периодически очищать. Перед чисткой выключите прибор и снимите контейнер для сбора катышков, потянув его вниз. После можно легко высыпать содержимое прибора. Также контейнер можно помыть водой. Съёмный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Он закрыт защитной металлической сеткой. Металлические сетки и блоки ножей снимаются и легко очищаются. В комплекте с прибором идёт щёточка для чистки ножей, защитной сетки, а также области их установки для долгой и качественной работы прибора. Для этого аккуратно вытащите блок ножей и тщательно очистите детали. Очиститель катышков можно брать с собой в путешествия или на работу он с лёгкостью поместится в небольшой сумке. Сам прибор небольшой и лёгкий по весу.

Отзывы о товаре Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4013




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
2
Комплектация
документация, кабель USB
Материал
металл, пластик
Особенности
время зарядки 2.5 часа, емкость контейнера 50 мл, мощность 4 Вт
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель катышков Kitfort КТ-4013 вернёт вашей одежде ухоженный вид! Иногда частая и неправильная стирка, износ или примеси полиэстера в тканях приводят к появлению катышек на одежде, из-за которых любимая одежда теряет свой первоначальный вид. Очиститель катышков Kitfort KT-4013 имеет два блока ножей, которые захватывают большую площадь ткани, чем обычный очиститель. Удаление катышков с прибором происходит быстрее и в два раза эффективнее! Очиститель катышков КТ-4013 можно использовать для ухода за любыми тканями из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Управление прибором осуществляется всего лишь одной кнопкой, с помощью которой можно выбрать одну из двух скоростей работы в зависимости от вида очищаемой ткани. Во время очистки катышков на корпусе горит индикатор работы. Прибор работает от встроенного аккумулятора. Заряжать очиститель катышков с помощью USB-шнура Type-C можно от компьютера или через переходник от розетки, который наверняка окажется у вас дома. Обычное время зарядки составляет примерно 2,5 часа. Комки ворса попадают в контейнер, который нужно периодически очищать. Перед чисткой выключите прибор и снимите контейнер для сбора катышков, потянув его вниз. После можно легко высыпать содержимое прибора. Также контейнер можно помыть водой. Съёмный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Он закрыт защитной металлической сеткой. Металлические сетки и блоки ножей снимаются и легко очищаются. В комплекте с прибором идёт щёточка для чистки ножей, защитной сетки, а также области их установки для долгой и качественной работы прибора. Для этого аккуратно вытащите блок ножей и тщательно очистите детали. Очиститель катышков можно брать с собой в путешествия или на работу он с лёгкостью поместится в небольшой сумке. Сам прибор небольшой и лёгкий по весу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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