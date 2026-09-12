Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702199
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Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий
Многофункциональный планетарный миксер Starwind SPM2252 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Это мощный и эффективный инструмент для взбивания и смешивания различных ингредиентов. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, который обеспечивает надежность и долговечность устройства. Чаша миксера выполнена из нержавеющей стали объемом 4.2 литра, благодаря чему можно готовить большие порции продуктов. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость миксера во время работы. Starwind SPM2252 оснащен двигателем мощностью 1500 Вт. 10 скоростей вращения позволяют выбрать оптимальный режим работы для каждого вида продуктов. Импульсный режим позволяет контролировать процесс смешивания или взбивания. Обод с защитой от разбрызгивания и окном для добавления ингредиентов не только обеспечивает чистоту во время работы, но и предоставляет полезные возможности: аккуратно разделяйте белки и желтки, разрезайте тесто, не повреждая стол, и храните насадки на миксере. В комплект входят три насадки: венчик для взбивания белков, сливок и жидкого теста, крюк для замеса густого теста и лопатка для перемешивания густых ингредиентов. Насадки изготовлены из прочного металла, что гарантирует их долговечность.
Многофункциональный планетарный миксер Starwind SPM2252 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Это мощный и эффективный инструмент для взбивания и смешивания различных ингредиентов. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, который обеспечивает надежность и долговечность устройства. Чаша миксера выполнена из нержавеющей стали объемом 4.2 литра, благодаря чему можно готовить большие порции продуктов. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость миксера во время работы. Starwind SPM2252 оснащен двигателем мощностью 1500 Вт. 10 скоростей вращения позволяют выбрать оптимальный режим работы для каждого вида продуктов. Импульсный режим позволяет контролировать процесс смешивания или взбивания. Обод с защитой от разбрызгивания и окном для добавления ингредиентов не только обеспечивает чистоту во время работы, но и предоставляет полезные возможности: аккуратно разделяйте белки и желтки, разрезайте тесто, не повреждая стол, и храните насадки на миксере. В комплект входят три насадки: венчик для взбивания белков, сливок и жидкого теста, крюк для замеса густого теста и лопатка для перемешивания густых ингредиентов. Насадки изготовлены из прочного металла, что гарантирует их долговечность.
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