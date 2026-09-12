Дрель-шуруповерт Ryobi 18В RDD18-2C20S 5133005520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702016
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, сумка для инструмента, двухсторонняя бита
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
52
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х18
Вес, кг.
3.3
Описание товара Дрель-шуруповерт Ryobi 18В RDD18-2C20S 5133005520
Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в металле и дереве, а так же для закручивания шурупов
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, сумка для инструмента, двухсторонняя бита
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
52
Макс. диаметр сверления дерева
38
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в металле и дереве, а так же для закручивания шурупов
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Ryobi 18В RDD18-2C20S 5133005520 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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