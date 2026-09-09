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Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE

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Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 1
Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 2
Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 3
Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 4
Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 5
Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 6
Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 7
Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 8
Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 1
  • Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 2
  • Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 3
  • Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 4
  • Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 5
  • Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 6
  • Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 7
  • Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 8
  • Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273423
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
31х24х24
Вес, кг.
3.19

Описание товара Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE

Дрель-шуруповерт обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 1,5 А*ч и напряжением 18 В. Двухскоростной редуктор и 21+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 600-1900 об/мин.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерты аккумуляторная Makita DDF482SYE




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Описание
Дрель-шуруповерт обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 1,5 А*ч и напряжением 18 В. Двухскоростной редуктор и 21+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 600-1900 об/мин.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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