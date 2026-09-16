Tiamat - Amanethes (coloured) (0727361201319) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tiamat
Альбом (сингл)
Amanethes
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 699235
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361201319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tiamat
Альбом (сингл)
Amanethes
Трек-лист
The Temple Of The Crescent Moon, Equinox Of The Gods, Until The Hellhounds Sleep Again, Will They Comex, Lucienne Summertime Is Gone, Katarraktis, Raining Dead Angels, Misantropolis, Amanitis, Meliae, Via Dolorosa, Circles, Amanes, Thirst Snake
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tiamat - Amanethes (coloured) (0727361201319) виниловая пластинка
Amanethes — девятый студийный альбом шведской группы Tiamat, вышедший в 2008 году. Лимитированное издание на прозрачном красном виниле.. Tiamat (Швеция) - одна из самых важных групп на всей металлической сцене, с солидной карьерой, начавшейся со шведской дум-дэт-метал-сцены, с таких классических альбомов, как Sumerian Cry (1990) или Clouds (1992). Один из лучших меланхолично-авангардных дум-альбомов Wildhoney (1994) вывел группу на новый уровень и остается по сей день любимым альбомом фанатов. После многих лет музыкальной эволюции и экспериментов Tiamat в 2008 году выпустили свой альбом Amanethes, содержащий все музыкальные элементы из их предыдущих работ и продолжающий движение в сторону металла, дум-готики и меланхоличного рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361201319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tiamat
Альбом (сингл)
Amanethes
Трек-лист
The Temple Of The Crescent Moon, Equinox Of The Gods, Until The Hellhounds Sleep Again, Will They Comex, Lucienne Summertime Is Gone, Katarraktis, Raining Dead Angels, Misantropolis, Amanitis, Meliae, Via Dolorosa, Circles, Amanes, Thirst Snake
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Amanethes — девятый студийный альбом шведской группы Tiamat, вышедший в 2008 году. Лимитированное издание на прозрачном красном виниле.. Tiamat (Швеция) - одна из самых важных групп на всей металлической сцене, с солидной карьерой, начавшейся со шведской дум-дэт-метал-сцены, с таких классических альбомов, как Sumerian Cry (1990) или Clouds (1992). Один из лучших меланхолично-авангардных дум-альбомов Wildhoney (1994) вывел группу на новый уровень и остается по сей день любимым альбомом фанатов. После многих лет музыкальной эволюции и экспериментов Tiamat в 2008 году выпустили свой альбом Amanethes, содержащий все музыкальные элементы из их предыдущих работ и продолжающий движение в сторону металла, дум-готики и меланхоличного рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Tiamat - Amanethes (coloured) (0727361201319) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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