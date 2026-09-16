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Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка

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Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 1
Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 2
Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 3
Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 4
Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 5
Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 6
Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 1
  • Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 2
  • Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 3
  • Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 4
  • Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 5
  • Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 6
  • Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465148619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Does Anybody Really Know What Time It Is, Maybe Tomorrow, Mozart Symphony #40 in G Minor, K550, 1st Movement, Love on a Two Way Street, Cantaloupe Woman, We've Only Just Begun, Never Can Say Goodbye, Blues for Abraham
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Does Anybody Really Know What Time It Is, Maybe Tomorrow, Mozart Symphony #40 in G Minor, K550, 1st Movement, Love on a Two Way Street, Cantaloupe Woman, We've Only Just Begun, Never Can Say Goodbye, Blues for Abraham

Отзывы о товаре Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465148619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Does Anybody Really Know What Time It Is, Maybe Tomorrow, Mozart Symphony #40 in G Minor, K550, 1st Movement, Love on a Two Way Street, Cantaloupe Woman, We've Only Just Begun, Never Can Say Goodbye, Blues for Abraham
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Does Anybody Really Know What Time It Is, Maybe Tomorrow, Mozart Symphony #40 in G Minor, K550, 1st Movement, Love on a Two Way Street, Cantaloupe Woman, We've Only Just Begun, Never Can Say Goodbye, Blues for Abraham
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grant Green - Visions (0602465148619) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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