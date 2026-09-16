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Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка

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Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 1
Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 2
Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 3
Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 4
Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 5
Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 6
Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
The Fall
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 1
  • Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 2
  • Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 3
  • Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 4
  • Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 5
  • Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 6
  • Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699187
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[5099969928611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
The Fall
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chasing Pirates, Even Though, Light As A Feather, Young Blood, I Wouldn't Need You, Waiting, It's Gonna Be, You've Ruined Me, Back To Manhattan, Stuck, December, Tell Yer Mama, Man Of The Hour
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chasing Pirates, Even Though, Light As A Feather, Young Blood, I Wouldn't Need You, Waiting, It's Gonna Be, You've Ruined Me, Back To Manhattan, Stuck, December, Tell Yer Mama, Man Of The Hour

Отзывы о товаре Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[5099969928611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
The Fall
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chasing Pirates, Even Though, Light As A Feather, Young Blood, I Wouldn't Need You, Waiting, It's Gonna Be, You've Ruined Me, Back To Manhattan, Stuck, December, Tell Yer Mama, Man Of The Hour
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chasing Pirates, Even Though, Light As A Feather, Young Blood, I Wouldn't Need You, Waiting, It's Gonna Be, You've Ruined Me, Back To Manhattan, Stuck, December, Tell Yer Mama, Man Of The Hour
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Norah Jones - The Fall (5099969928611) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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