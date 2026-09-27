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Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка

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Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка - фото 1
Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка - фото 2
Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Серьга
Альбом (сингл)
Своим Чередом
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка - фото 1
  • Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка - фото 2
  • Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699167
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4620107935089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Серьга
Альбом (сингл)
Своим Чередом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Своим чередом, Воскресенье (22 июня) [feat. Александр Маршал], Мишка-Мишутка, Тебя не сломать (Осень), Это точно про меня (9 мая), Колокольный звон [feat. Эдмунд Шклярский], Прости, Весёлая тема, Не будь атеистом [feat. Александр Маршал], Третья мировая, Песня про всё остальное, Тебя не сломать (Весна) [feat. Юта]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка

Виниловое издание пятнадцатого студийного альбома группы, вышедшего в 2021 г.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4620107935089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Серьга
Альбом (сингл)
Своим Чередом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Своим чередом, Воскресенье (22 июня) [feat. Александр Маршал], Мишка-Мишутка, Тебя не сломать (Осень), Это точно про меня (9 мая), Колокольный звон [feat. Эдмунд Шклярский], Прости, Весёлая тема, Не будь атеистом [feat. Александр Маршал], Третья мировая, Песня про всё остальное, Тебя не сломать (Весна) [feat. Юта]
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловое издание пятнадцатого студийного альбома группы, вышедшего в 2021 г.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серьга - Своим Чередом (4620107935089) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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