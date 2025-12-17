Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка
Четвертый альбом «Арии» «Игра с огнем» (1989) оказался для группы в определенном смысле этапным — это была первая работа, записанная квинтетом вне союза с менеджером Виктором Векштейном. Тем не менее, альбом получился очень цельным и по-хорошему музыкально монолитным — возможно, причина в том, что весь песенный материал был написан совместно гитаристом Владимиром Холстининым и басистом Виталией Дубининым. Будучи изданным на виниле в первый раз год спустя после записи, «Игра с огнем» произвела широкий общественный резонанс, хотя весной-летом 1990-го соотечественникам было совсем не до хэви-метала. Важной вехой для группы оказалась титульная композиция альбома, ставшая, несомненно, прототипом для всех ее последующих эпических сочинений — по внутренней драматургии с этим девятиминутным номером сравнится немного номеров из наследия «Арии». Впрочем, песни «Раскачаем этот мир» и «Дай жару!» также пополнили золотой фонд группы. «Игра с огнем» не переиздавалась на виниле почти четверть века, но теперь музыкальный материал альбома представлен нашей фирмой в специальном ремастеринге для винила, произведенном в 2013 году под наблюдением музыкантов группы.
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Теги товара: Ария, Русский рок
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Теги товара: Ария, Русский рок
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка. Был приятно удивлен, качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Приехала пластиночка в картонной коробке и пупырке. Качество полиграфии очень хорошее. Изображение контрастное, текст читается отлично. Имеется вкладыш с текстами. Винил тихий. Качество записи меня не восхитило - несколько глуховато на мой вкус. А так отличный альбом и пластинка. Доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка и доставка на высшем уровне. Сама пластинка - оформление, звук - супер!!! Продавцу спасибочки!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный силдовый LP. Упаковано просто великолепно, доехало без проблем и быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Винил ровный, на вид масса хорошая. Встречается лёгкий песочек в первой композиции. Вопрос к издателю, зачем нужно было задрать высокие и добавить баса, а середину завалить. (Возможно это просто моё личное восприятие, до этого альбом слушал только на СД) Порадовал внутренний конверт с антистатикой, жирный плюс . Винил записан тихо из-за этого, возможно и слышно иногда \"песочек \". К покупке рекомендую, а если есть в системе эквалайзер то можно добиться привычного звучания.
Отзывы о товаре Ария - Игра С Огнем (4680068802646) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка. Был приятно удивлен, качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Приехала пластиночка в картонной коробке и пупырке. Качество полиграфии очень хорошее. Изображение контрастное, текст читается отлично. Имеется вкладыш с текстами. Винил тихий. Качество записи меня не восхитило - несколько глуховато на мой вкус. А так отличный альбом и пластинка. Доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка и доставка на высшем уровне. Сама пластинка - оформление, звук - супер!!! Продавцу спасибочки!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный силдовый LP. Упаковано просто великолепно, доехало без проблем и быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Винил ровный, на вид масса хорошая. Встречается лёгкий песочек в первой композиции. Вопрос к издателю, зачем нужно было задрать высокие и добавить баса, а середину завалить. (Возможно это просто моё личное восприятие, до этого альбом слушал только на СД) Порадовал внутренний конверт с антистатикой, жирный плюс . Винил записан тихо из-за этого, возможно и слышно иногда \"песочек \". К покупке рекомендую, а если есть в системе эквалайзер то можно добиться привычного звучания.