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Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk Nitro 16x50

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Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 1
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 2
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 3
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 4
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 5
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 6
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 7
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 8
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 9
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 10
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
16x
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699030
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
16x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х7
Вес, г.
850

Описание товара Бинокль Levenhuk Nitro 16x50

Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 – полевой оптический прибор с мощным увеличением 16 крат. Он подходит для использования на охоте, рыбалке, в поисково-спасательных мероприятиях и для охранной деятельности. Оптическая схема бинокля построена на roof-призмах, а полное многослойное просветление элементов обеспечивает высокое качество и детализацию изображения. Материал оптических элементов – стекло BaK-4.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Nitro 16x50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
16x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Nitro 16x50 – полевой оптический прибор с мощным увеличением 16 крат. Он подходит для использования на охоте, рыбалке, в поисково-спасательных мероприятиях и для охранной деятельности. Оптическая схема бинокля построена на roof-призмах, а полное многослойное просветление элементов обеспечивает высокое качество и детализацию изображения. Материал оптических элементов – стекло BaK-4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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