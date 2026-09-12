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Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50

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Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 1
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 2
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 3
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Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 5
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 6
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 7
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 8
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 9
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 10
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 11
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 12
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 12
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699006
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х9
Вес, кг.
1.47

Описание товара Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50

Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 создан для тех, кто требует от своей техники исключительных характеристик и долговечности. Этот бинокль станет замечательным выбором для активных путешественников, охотников, рыбаков, а также всех, кто занимается наблюдением за природой, решением тактических задач или охраной территорий. Он сочетает в себе превосходную оптику и надежную конструкцию, являясь практичным решением для любых условий эксплуатации.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 10x50 создан для тех, кто требует от своей техники исключительных характеристик и долговечности. Этот бинокль станет замечательным выбором для активных путешественников, охотников, рыбаков, а также всех, кто занимается наблюдением за природой, решением тактических задач или охраной территорий. Он сочетает в себе превосходную оптику и надежную конструкцию, являясь практичным решением для любых условий эксплуатации.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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