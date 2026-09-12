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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699018
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Описание товара Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 8x42
Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 8x42 – превосходное решение для охоты, бердвотчинга, спорта и походов. Этот бинокль с призмами Porro обладает самым широким полем зрения в линейке (142 м на удалении 1000 м) и просветленной оптикой из стекла BaK-4. Его 6 элементная конструкция спроектирована с расчетом высокого качества изображения по всей площади обзора – без искажений, в естественных цветах и с высокой детализацией. Светосильная оптика этого бинокля позволяет использовать его не только днем, но и вечером: сумеречный фактор 18,33 гарантирует хорошую видимость даже в условиях скудного освещения. Минимальная дистанция фокусировки составляет 4 м, что позволяет вести наблюдения не только издали, но и в непосредственной близости к объекту.
Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 8x42 – превосходное решение для охоты, бердвотчинга, спорта и походов. Этот бинокль с призмами Porro обладает самым широким полем зрения в линейке (142 м на удалении 1000 м) и просветленной оптикой из стекла BaK-4. Его 6 элементная конструкция спроектирована с расчетом высокого качества изображения по всей площади обзора – без искажений, в естественных цветах и с высокой детализацией. Светосильная оптика этого бинокля позволяет использовать его не только днем, но и вечером: сумеречный фактор 18,33 гарантирует хорошую видимость даже в условиях скудного освещения. Минимальная дистанция фокусировки составляет 4 м, что позволяет вести наблюдения не только издали, но и в непосредственной близости к объекту.
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