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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699008
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Описание товара Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 12x50
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 12x50 – это отличный выбор для экстремальных условий и тивных наблюдений. Он не боится ни дождя, ни снега, ни тумана, ни сумерек. Благодаря высококачественной оптике и надежной защите, этот прибор обеспечит яркое и детализированное изображение вне зависимости от погодных условий и уровня освещенности. Оптика и механика бинокля надежно защищены от внешних фторов и случайных повреждений, что делает его незаменимым инструментом для охоты, рыбалки, тивных походов или наблюдения за территорией с вышки. Линзы и призмы выполнены из стекла BaK-4. Оно обеспечивает превосходную четкость изображения, правильную цветопередачу и высокую контрастность.
Бинокль Levenhuk New Sherman PLUS 12x50 – это отличный выбор для экстремальных условий и тивных наблюдений. Он не боится ни дождя, ни снега, ни тумана, ни сумерек. Благодаря высококачественной оптике и надежной защите, этот прибор обеспечит яркое и детализированное изображение вне зависимости от погодных условий и уровня освещенности. Оптика и механика бинокля надежно защищены от внешних фторов и случайных повреждений, что делает его незаменимым инструментом для охоты, рыбалки, тивных походов или наблюдения за территорией с вышки. Линзы и призмы выполнены из стекла BaK-4. Оно обеспечивает превосходную четкость изображения, правильную цветопередачу и высокую контрастность.
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