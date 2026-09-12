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Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02

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Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02 - фото 1
Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
клещи
Комплектация
- Высокотехнологичные сантехнические клещи 3шт.
  • Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02 - фото 1
  • Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698895
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Характеристики

Бренд
Кnipex
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
клещи
Комплектация
- Высокотехнологичные сантехнические клещи 3шт.
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х17х5
Вес, кг.
1.23

Описание товара Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02

Набор разного инструмента KNIPEX KN-002009V02 состоит из 3 универсальных переставных клещей разного размера, что позволяет работать и с крупными, и с мелкими деталями. Рукоятки изготовлены из противоскользящей пластмассы, что исключает скольжение рук во время работы. Кованая хромованадиевая сталь существенно увеличивает срок службы. За счет коробчатого шарнира достигается малое значение люфта. Все инструменты снабжены специальным механизмом, защищающим от защемления пальцев. Также реализован очень удобный способ регулировки и настройки размеров захвата.



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Отзывы о товаре Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02




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Характеристики
Бренд
Кnipex
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
клещи
Комплектация
- Высокотехнологичные сантехнические клещи 3шт.
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Германия
Описание
Набор разного инструмента KNIPEX KN-002009V02 состоит из 3 универсальных переставных клещей разного размера, что позволяет работать и с крупными, и с мелкими деталями. Рукоятки изготовлены из противоскользящей пластмассы, что исключает скольжение рук во время работы. Кованая хромованадиевая сталь существенно увеличивает срок службы. За счет коробчатого шарнира достигается малое значение люфта. Все инструменты снабжены специальным механизмом, защищающим от защемления пальцев. Также реализован очень удобный способ регулировки и настройки размеров захвата.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
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