Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
клещи
Комплектация
- Высокотехнологичные сантехнические клещи 3шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698895
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Характеристики
Бренд
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
клещи
Комплектация
- Высокотехнологичные сантехнические клещи 3шт.
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х17х5
Вес, кг.
1.23
Описание товара Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02
Набор разного инструмента KNIPEX KN-002009V02 состоит из 3 универсальных переставных клещей разного размера, что позволяет работать и с крупными, и с мелкими деталями. Рукоятки изготовлены из противоскользящей пластмассы, что исключает скольжение рук во время работы. Кованая хромованадиевая сталь существенно увеличивает срок службы. За счет коробчатого шарнира достигается малое значение люфта. Все инструменты снабжены специальным механизмом, защищающим от защемления пальцев. Также реализован очень удобный способ регулировки и настройки размеров захвата.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
клещи
Комплектация
- Высокотехнологичные сантехнические клещи 3шт.
Упаковка
картонная коробка
Страна производитель
Германия
Набор разного инструмента KNIPEX KN-002009V02 состоит из 3 универсальных переставных клещей разного размера, что позволяет работать и с крупными, и с мелкими деталями. Рукоятки изготовлены из противоскользящей пластмассы, что исключает скольжение рук во время работы. Кованая хромованадиевая сталь существенно увеличивает срок службы. За счет коробчатого шарнира достигается малое значение люфта. Все инструменты снабжены специальным механизмом, защищающим от защемления пальцев. Также реализован очень удобный способ регулировки и настройки размеров захвата.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор из 3х клещей Кnipex 002009V02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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