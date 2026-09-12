Каста - Трёхмерные рифмы (Green) (4603320377607) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
Трёхмерные рифмы
Жанр
Русский рэп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698885
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
Трёхмерные рифмы
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Каста–Встречайте (Интро), Психолирик–Сколько Воинов., Психолирик–Горячие Трубы., Каста–Свободный Стиль, Каста–У Подножия Горы Каста, Дизель (2)–Гимн Заходящего Солнца, Каста–Кто Будет Пить С Намиx!, Каста–Они Ревнуют И Завидуют, Каста–Храм Хип-Хопа, Каста, Западный Сектор–Трехмерные Рифмы, Психолирик–Мы Берем Это На Улицах, Песочные Люди–Время, Митяй–Вирус, Западный Сектор–Песня Без Темы, Песочные Люди–Сказка О Песочных Часах, Психолирик–Я Помню Всё (Мне Не Надо Такого Дерьма), Психолирик–Город
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Каста - Трёхмерные рифмы (Green) (4603320377607) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Каста–Встречайте (Интро), Психолирик–Сколько Воинов., Психолирик–Горячие Трубы., Каста–Свободный Стиль, Каста–У Подножия Горы Каста, Дизель (2)–Гимн Заходящего Солнца, Каста–Кто Будет Пить С Намиx!, Каста–Они Ревнуют И Завидуют, Каста–Храм Хип-Хопа, Каста, Западный Сектор–Трехмерные Рифмы, Психолирик–Мы Берем Это На Улицах, Песочные Люди–Время, Митяй–Вирус, Западный Сектор–Песня Без Темы, Песочные Люди–Сказка О Песочных Часах, Психолирик–Я Помню Всё (Мне Не Надо Такого Дерьма), Психолирик–Город Мертвецов, Каста Vs DJ Хобот–Наши Люди (Бонус-трек)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
Трёхмерные рифмы
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Каста–Встречайте (Интро), Психолирик–Сколько Воинов., Психолирик–Горячие Трубы., Каста–Свободный Стиль, Каста–У Подножия Горы Каста, Дизель (2)–Гимн Заходящего Солнца, Каста–Кто Будет Пить С Намиx!, Каста–Они Ревнуют И Завидуют, Каста–Храм Хип-Хопа, Каста, Западный Сектор–Трехмерные Рифмы, Психолирик–Мы Берем Это На Улицах, Песочные Люди–Время, Митяй–Вирус, Западный Сектор–Песня Без Темы, Песочные Люди–Сказка О Песочных Часах, Психолирик–Я Помню Всё (Мне Не Надо Такого Дерьма), Психолирик–Город
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Каста–Встречайте (Интро), Психолирик–Сколько Воинов., Психолирик–Горячие Трубы., Каста–Свободный Стиль, Каста–У Подножия Горы Каста, Дизель (2)–Гимн Заходящего Солнца, Каста–Кто Будет Пить С Намиx!, Каста–Они Ревнуют И Завидуют, Каста–Храм Хип-Хопа, Каста, Западный Сектор–Трехмерные Рифмы, Психолирик–Мы Берем Это На Улицах, Песочные Люди–Время, Митяй–Вирус, Западный Сектор–Песня Без Темы, Песочные Люди–Сказка О Песочных Часах, Психолирик–Я Помню Всё (Мне Не Надо Такого Дерьма), Психолирик–Город Мертвецов, Каста Vs DJ Хобот–Наши Люди (Бонус-трек)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Цветной винил
Каста - Трёхмерные рифмы (Green) (4603320377607) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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