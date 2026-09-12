Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка
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Описание товара Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка
Группа KREC, ставшая символом российской хип-хоп сцены начала 2000-х, уже более двадцати лет радует поклонников своим уникальным звучанием и проникновенными текстами. За это время коллектив прошёл долгий путь: от мощного рэпа с глубокими битами до экспериментов с акустическим звучанием. В центре всех творческих поисков группы всегда стоял Артём «Fuze» Бровков — не только исполнитель, но и идейный вдохновитель KREC. «Воздух свободы», выпущенный в 2014 году, стал важной вехой в истории группы. Это первый полностью акустический альбом KREC, в котором Fuze отказался от привычных битов и погрузился в формат, давно интересовавший его творчески. Альбом открывает слушателям новое звучание группы, где акустическая гитара и живые инструменты становятся основой музыкальной ткани. Лирически пластинка возвращается к ранней концепции «доброй грусти», которая так полюбилась слушателям. Но на этот раз Fuze выбирает более простую и искреннюю форму подачи текста. В альбоме звучат философские размышления, любовные истории и даже социальная тематика — всё это переплетается в атмосфере тихой меланхолии. На пластинке представлены как проникновенные хиты («По крышам», «Воздух свободы»), так и более экспериментальные треки («Она», «Пролетарская»). Всё это делает альбом не просто сборником песен, а творческим исследованием новых граней музыки KREC. Теперь «Воздух свободы» доступен на виниле, что позволяет ощутить каждую деталь акустического звучания в полной мере. Лимитированный выпуск дополнен буклетом с текстами песен, что делает его настоящим подарком для поклонников группы и коллекционеров. Этот релиз — не только музыкальное событие, но и напоминание о том, как важно оставаться верным своим творческим поискам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
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