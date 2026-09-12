Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка
Виниловая пластинка GALAGA «Русский рэп» — это уникальное издание для ценителей экспериментальной музыки и коллекционеров винила. Сольный проект Родиона Лубенского, известного как лидера культовой группы «Голос Омерики», представляет собой смелый эксперимент на стыке рэпа, сатиры и сюрреализма. Альбом выпущен на цветном виниле 180 грамм, что делает его не только аудиальным, но и визуальным удовольствием. Русский рэп на виниле в исполнении GALAGA — это пародийный взгляд на жанр, наполненный острой иронией, абсурдными текстами и глубокими аллюзиями. Родион Лубенский мастерски сочетает элементы театра абсурда, кинематографические образы и сатирические мотивы, создавая уникальное звучание. Каждая композиция, от «Супер Марио» до «Черных трансплантологов», — это многослойная история, которая заставляет задуматься и улыбнуться одновременно. Виниловая пластинка GALAGA — это не просто музыка, а настоящее произведение искусства. Цветной винил добавляет изюминку этому изданию, делая его идеальным подарком для меломанов и поклонников творчества Родиона Лубенского. В альбоме вы найдете такие треки, как «Рэп — Говно», «Роскосмос», «Сектор Газа» и другие, которые уже успели стать культовыми среди слушателей. Купить винил GALAGA можно прямо сейчас на нашем маркетплейсе. Это издание станет ценным дополнением вашей коллекции, особенно если вы интересуетесь русским рэпом на виниле или экспериментальной музыкой. 180-граммовый винил обеспечивает теплое аналоговое звучание, которое подчеркивает уникальную атмосферу альбома. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку GALAGA «Русский рэп» — это редкое издание, которое уже стало культовым среди поклонников творчества Родиона Лубенского и экспериментального рэпа.
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