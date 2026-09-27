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Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка

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Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 1
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 2
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 3
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 4
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 5
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 6
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 7
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 8
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 9
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 10
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Interludium
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 1
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 2
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 3
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 4
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 5
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 6
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 7
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 8
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 9
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 10
  • Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[840588175000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Interludium
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Wolves Of War, Sainted by the Storm, Midnight, Done, Altars On Fire Wolfborn, Stronger Than The Sacrament, Living On A Nightmare, Midnight Madonna, B?te du G?vaudan
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wolves Of War, Sainted by the Storm, Midnight, Done, Altars On Fire Wolfborn, Stronger Than The Sacrament, Living On A Nightmare, Midnight Madonna, B?te du G?vaudan

Отзывы о товаре Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[840588175000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Interludium
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Wolves Of War, Sainted by the Storm, Midnight, Done, Altars On Fire Wolfborn, Stronger Than The Sacrament, Living On A Nightmare, Midnight Madonna, B?te du G?vaudan
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wolves Of War, Sainted by the Storm, Midnight, Done, Altars On Fire Wolfborn, Stronger Than The Sacrament, Living On A Nightmare, Midnight Madonna, B?te du G?vaudan
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Powerwolf - Interludium (0840588175000) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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