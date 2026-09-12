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Dean Martin - A Winter Romance (9120005654471) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dean Martin - A Winter Romance (9120005654471) виниловая пластинка

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Dean Martin - A Winter Romance (9120005654471) виниловая пластинка - фото 1
Dean Martin - A Winter Romance (9120005654471) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dean Martin
Альбом (сингл)
A Winter Romance
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dean Martin - A Winter Romance (9120005654471) виниловая пластинка - фото 1
  • Dean Martin - A Winter Romance (9120005654471) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698606
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dean Martin
Альбом (сингл)
A Winter Romance
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
A Winter Romance, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, The Things We Did Last Summer, Ive Got My Love To Keep Me Warm, June In January Canadian Sunset, Winter Wonderland, Out In The Cold Again, Baby Its Cold Outside, Rudolph The Red Nosed Reindeer, White Christmas, It Wont Cool Off
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dean Martin - A Winter Romance (9120005654471) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Winter Romance, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, The Things We Did Last Summer, Ive Got My Love To Keep Me Warm, June In January Canadian Sunset, Winter Wonderland, Out In The Cold Again, Baby Its Cold Outside, Rudolph The Red Nosed Reindeer, White Christmas, It Wont Cool Off

Отзывы о товаре Dean Martin - A Winter Romance (9120005654471) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dean Martin
Альбом (сингл)
A Winter Romance
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
A Winter Romance, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, The Things We Did Last Summer, Ive Got My Love To Keep Me Warm, June In January Canadian Sunset, Winter Wonderland, Out In The Cold Again, Baby Its Cold Outside, Rudolph The Red Nosed Reindeer, White Christmas, It Wont Cool Off
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Winter Romance, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, The Things We Did Last Summer, Ive Got My Love To Keep Me Warm, June In January Canadian Sunset, Winter Wonderland, Out In The Cold Again, Baby Its Cold Outside, Rudolph The Red Nosed Reindeer, White Christmas, It Wont Cool Off
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