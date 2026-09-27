Dean Martin - Croonin' With Dean (5711053020543) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
В наличии
Код товара: 698480
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dean Martin - Croonin' With Dean (5711053020543) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Memories Are Made Of This, Thats Amore, Sway, Kiss, What A Diffrence A Day Made, Arrivederci Roma, Dammi Dammi Dammi, I Cant Give You Anything But Love, Non Dimenticar, Youre Nobody Til Somebody Loves You, Innamorata, Volare, How Do You Speak To An Angel, Besame Mucho, Cest Si Bon, Dream A Little Dream Of Me, In Napoli, Come Back To Sorrento, The Man Who Plays The Mandolino, Return To Me, The Naughty Lady Of Shady Lane, Basin Street Blues, Angel Baby, Goodnight My Love, Mambo Italiano, Let Me Go Lover, April In Paris, True Love, I Feel A Song Comin On, On An Evening In Roma, Ive Got My Love To Keep Me Warm, Magic Is The Moonlight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Memories Are Made Of This, Thats Amore, Sway, Kiss, What A Diffrence A Day Made, Arrivederci Roma, Dammi Dammi Dammi, I Cant Give You Anything But Love, Non Dimenticar, Youre Nobody Til Somebody Loves You, Innamorata, Volare, How Do You Speak To An Angel, Besame Mucho, Cest Si Bon, Dream A Little Dream Of Me, In Napoli, Come Back To Sorrento, The Man Who Plays The Mandolino, Return To Me, The Naughty Lady Of Shady Lane, Basin Street Blues, Angel Baby, Goodnight My Love, Mambo Italiano, Let Me Go Lover, April In Paris, True Love, I Feel A Song Comin On, On An Evening In Roma, Ive Got My Love To Keep Me Warm, Magic Is The Moonlight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dean Martin - Croonin' With Dean (5711053020543) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3610 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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