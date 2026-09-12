Крепление Tiandy A36

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698420
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Кронштейн для монтажа на столб Tiandy A36_V6.0 идеально подходит для монтажа на столбах и обеспечивает максимальную стабильность и безопасность системы наблюдения. Этот кронштейн разработан для различных типов камер, что делает его отличным выбором как для частных, так и для коммерческих объектов. Он легко настраивается и позволяет надежно фиксировать устройство в оптимальном положении, что очень важно для достижения наилучших результатов видеосъемки. Кронштейн изготовлен из высококачественного металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится коррозии и сохранит свои эксплуатационные качества даже в сложных климатических условиях. Антикоррозийное покрытие защищает конструкцию от ржавчины, что особенно важно для наружного использования.
Кронштейн для монтажа на столб Tiandy A36_V6.0 идеально подходит для монтажа на столбах и обеспечивает максимальную стабильность и безопасность системы наблюдения. Этот кронштейн разработан для различных типов камер, что делает его отличным выбором как для частных, так и для коммерческих объектов. Он легко настраивается и позволяет надежно фиксировать устройство в оптимальном положении, что очень важно для достижения наилучших результатов видеосъемки. Кронштейн изготовлен из высококачественного металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится коррозии и сохранит свои эксплуатационные качества даже в сложных климатических условиях. Антикоррозийное покрытие защищает конструкцию от ржавчины, что особенно важно для наружного использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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