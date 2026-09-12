Кофеварка капельная Bosch TKA8633

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
1160 Вт
Управление
электронное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697785
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В модели Bosch TKA 8633 используется молотый кофе: экспериментируйте с сырьем крупного и среднего помола, чтобы добиться идеального вкуса. Капельная кофемашина — один из самых простых вариантов для тех, кому не нужно большое разнообразие напитков. Принцип работы таков: капли нагретой воды проходят сквозь отсек с кофе и выходят наружу уже насыщенной ароматной смесью.
Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе кнопочные переключатели.
Опция регулирования крепости позволяет создать идеальный напиток, воспользуйтесь ей, если автоматические настройки вам не подходят. При длительном ожидании включается спящий режим — он позволяет экономить электроэнергию.
Производитель внедрил систему автоматического очищения и промывки, благодаря которой вам нужно тратить меньше времени на уход за машинкой.
Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — черный. Основной материал поверхности — пластик.
В модели Bosch TKA 8633 используется молотый кофе: экспериментируйте с сырьем крупного и среднего помола, чтобы добиться идеального вкуса. Капельная кофемашина — один из самых простых вариантов для тех, кому не нужно большое разнообразие напитков. Принцип работы таков: капли нагретой воды проходят сквозь отсек с кофе и выходят наружу уже насыщенной ароматной смесью.
Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе кнопочные переключатели.
Опция регулирования крепости позволяет создать идеальный напиток, воспользуйтесь ей, если автоматические настройки вам не подходят. При длительном ожидании включается спящий режим — он позволяет экономить электроэнергию.
Производитель внедрил систему автоматического очищения и промывки, благодаря которой вам нужно тратить меньше времени на уход за машинкой.
Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — черный. Основной материал поверхности — пластик.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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