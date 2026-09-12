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Кофеварка капельная Bosch TKA8633 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка капельная Bosch TKA8633

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Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 1
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 2
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 3
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 4
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 5
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 6
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 7
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 8
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 9
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 10
Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
1160 Вт
Управление
электронное
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 1
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 2
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 3
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 4
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 5
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 6
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 7
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 8
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 9
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 10
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8633 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697785
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.9
Мощность
1160 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Подогрев чашек
нет
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х25
Вес, кг.
3.5

Описание товара Кофеварка капельная Bosch TKA8633

В модели Bosch TKA 8633 используется молотый кофе: экспериментируйте с сырьем крупного и среднего помола, чтобы добиться идеального вкуса. Капельная кофемашина — один из самых простых вариантов для тех, кому не нужно большое разнообразие напитков. Принцип работы таков: капли нагретой воды проходят сквозь отсек с кофе и выходят наружу уже насыщенной ароматной смесью. Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе кнопочные переключатели. Опция регулирования крепости позволяет создать идеальный напиток, воспользуйтесь ей, если автоматические настройки вам не подходят. При длительном ожидании включается спящий режим — он позволяет экономить электроэнергию. Производитель внедрил систему автоматического очищения и промывки, благодаря которой вам нужно тратить меньше времени на уход за машинкой. Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — черный. Основной материал поверхности — пластик.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Bosch TKA8633




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.9
Мощность
1160 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Развернуть
Подогрев чашек
нет
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Описание
В модели Bosch TKA 8633 используется молотый кофе: экспериментируйте с сырьем крупного и среднего помола, чтобы добиться идеального вкуса. Капельная кофемашина — один из самых простых вариантов для тех, кому не нужно большое разнообразие напитков. Принцип работы таков: капли нагретой воды проходят сквозь отсек с кофе и выходят наружу уже насыщенной ароматной смесью. Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе кнопочные переключатели. Опция регулирования крепости позволяет создать идеальный напиток, воспользуйтесь ей, если автоматические настройки вам не подходят. При длительном ожидании включается спящий режим — он позволяет экономить электроэнергию. Производитель внедрил систему автоматического очищения и промывки, благодаря которой вам нужно тратить меньше времени на уход за машинкой. Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — черный. Основной материал поверхности — пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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