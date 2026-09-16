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Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N

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Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N - фото 1
Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N - фото 1
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
22 470 руб.  38 000 руб. 
Начислим 360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N
22 470 руб. -41%
38 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х62х30
Вес, кг.
17

Описание товара Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N

Электрокамин Electrolux EFP/P-3020LS черного цвета позволит создать неповторимый интерьер в квартире или доме. Он в точности повторяет настоящий камин: кирпичная кладка, тлеющие дрова, решетка. Наличие в электрокамине эффекта живого огня сделает интерьер комнаты уютнее. Причем включать его можно даже без обогрева. Работает электрокамин от сети (220/240 В), потребляя при этом электричество до 2000 Вт. Электронное управление и наличие пульта ДУ обеспечивают комфортную эксплуатацию камина.

Отзывы о товаре Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Электрокамин Electrolux EFP/P-3020LS черного цвета позволит создать неповторимый интерьер в квартире или доме. Он в точности повторяет настоящий камин: кирпичная кладка, тлеющие дрова, решетка. Наличие в электрокамине эффекта живого огня сделает интерьер комнаты уютнее. Причем включать его можно даже без обогрева. Работает электрокамин от сети (220/240 В), потребляя при этом электричество до 2000 Вт. Электронное управление и наличие пульта ДУ обеспечивают комфортную эксплуатацию камина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Electrolux EFP/P-3020LS N - этот товар вы можете купить по цене 22470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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