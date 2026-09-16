Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P1000M 3D Cassette Mystery
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Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%59 890 руб. 130 630 руб.
В наличии
Код товара: 696846
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
59 890 руб. -54%
130 630 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.1х0.02
Вес, кг.
19.3
Описание товара Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P1000M 3D Cassette Mystery
Встраиваемый паровой очаг обладает эффектом живого огня и функцией увлажнения воздуха. Имитация огня достигается за счет использования холодного пара, который с разной интенсивностью подсвечивается LED-лампами, создавая градиент, как у настоящих языков пламени. Паровой очаг оснащен современным сенсорным дисплеем, который позволяет управлять всеми функциями с максимальным удобством. Для тех, кто предпочитает дистанционное управление, предусмотрен стильный пульт ДУ, который дает возможность регулировать основные настройки на расстоянии.
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Встраиваемый паровой очаг обладает эффектом живого огня и функцией увлажнения воздуха. Имитация огня достигается за счет использования холодного пара, который с разной интенсивностью подсвечивается LED-лампами, создавая градиент, как у настоящих языков пламени. Паровой очаг оснащен современным сенсорным дисплеем, который позволяет управлять всеми функциями с максимальным удобством. Для тех, кто предпочитает дистанционное управление, предусмотрен стильный пульт ДУ, который дает возможность регулировать основные настройки на расстоянии.
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P1000M 3D Cassette Mystery - по цене 59890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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