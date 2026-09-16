Top.Mail.Ru
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 1
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 2
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 3
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 4
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 5
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 6
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 7
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 8
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 9
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 1
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 2
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 3
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 4
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 5
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 6
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 7
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 8
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 9
  • Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
43 260 руб.  95 000 руб. 
Начислим 693 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696842
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery
43 260 руб. -54%
95 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Размеры в упаковке, см
63х26х17
Вес, кг.
16.3

Описание товара Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery

Встраиваемый паровой очаг обладает эффектом живого огня и функцией увлажнения воздуха. Имитация огня достигается за счет использования холодного пара, который с разной интенсивностью подсвечивается LED-лампами, создавая градиент, как у настоящих языков пламени. Паровой очаг оснащен современным сенсорным дисплеем, который позволяет управлять всеми функциями с максимальным удобством. Для тех, кто предпочитает дистанционное управление, предусмотрен стильный пульт ДУ, который дает возможность регулировать основные настройки на расстоянии.

Отзывы о товаре Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Описание
Встраиваемый паровой очаг обладает эффектом живого огня и функцией увлажнения воздуха. Имитация огня достигается за счет использования холодного пара, который с разной интенсивностью подсвечивается LED-лампами, создавая градиент, как у настоящих языков пламени. Паровой очаг оснащен современным сенсорным дисплеем, который позволяет управлять всеми функциями с максимальным удобством. Для тех, кто предпочитает дистанционное управление, предусмотрен стильный пульт ДУ, который дает возможность регулировать основные настройки на расстоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - данный товар вы можете купить по цене 43260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...