Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%43 260 руб. 95 000 руб.
В наличии
Код товара: 696842
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
43 260 руб. -54%
95 000 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
63х26х17
Вес, кг.
16.3
Описание товара Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery
Встраиваемый паровой очаг обладает эффектом живого огня и функцией увлажнения воздуха. Имитация огня достигается за счет использования холодного пара, который с разной интенсивностью подсвечивается LED-лампами, создавая градиент, как у настоящих языков пламени. Паровой очаг оснащен современным сенсорным дисплеем, который позволяет управлять всеми функциями с максимальным удобством. Для тех, кто предпочитает дистанционное управление, предусмотрен стильный пульт ДУ, который дает возможность регулировать основные настройки на расстоянии.
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Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P630M 3D Cassette Mystery - данный товар вы можете купить по цене 43260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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