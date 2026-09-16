Top.Mail.Ru
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 1
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 2
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 3
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 4
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 5
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 1
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 2
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 3
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 4
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 5
  • Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
52 270 руб.  98 570 руб. 
Начислим 837 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS
52 270 руб. -47%
98 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Размеры в упаковке, м
1.96х0.56х0.22
Вес, кг.
37.5

Описание товара Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS

Современный электроочаг с декоративным наполнением из акриловых кристаллов и дров, палитра подсветки которых включает 6 оттенков основного пламени и режим тлеющих дров, 5 уровней настройки скорости пламени.

Отзывы о товаре Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Описание
Современный электроочаг с декоративным наполнением из акриловых кристаллов и дров, палитра подсветки которых включает 6 оттенков основного пламени и режим тлеющих дров, 5 уровней настройки скорости пламени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 52270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...