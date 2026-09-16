Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS
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Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%52 270 руб. 98 570 руб.
В наличии
Код товара: 696843
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
52 270 руб. -47%
98 570 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.96х0.56х0.22
Вес, кг.
37.5
Описание товара Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS
Современный электроочаг с декоративным наполнением из акриловых кристаллов и дров, палитра подсветки которых включает 6 оттенков основного пламени и режим тлеющих дров, 5 уровней настройки скорости пламени.
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Современный электроочаг с декоративным наполнением из акриловых кристаллов и дров, палитра подсветки которых включает 6 оттенков основного пламени и режим тлеющих дров, 5 уровней настройки скорости пламени.
Очаг электрический Royal Thermo Allira RTFP/W-AL70LS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 52270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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