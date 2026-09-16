Top.Mail.Ru
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 1
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 2
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 3
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 4
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 5
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 1
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 2
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 3
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 4
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 5
  • Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
39 790 руб.  74 820 руб. 
Начислим 637 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS
39 790 руб. -47%
74 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Размеры в упаковке, м
1.55х0.49х0.28
Вес, кг.
32.5

Описание товара Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS

Серия линейных очагов с объемным муляжом прогоревших поленьев позволит создать атмосферу уюта и комфорта. Декоративные дрова окрашены вручную, чтобы передать текстуру натурального дерева. Встраивается в портал изнутри.

Отзывы о товаре Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Очаг электрический
Описание
Серия линейных очагов с объемным муляжом прогоревших поленьев позволит создать атмосферу уюта и комфорта. Декоративные дрова окрашены вручную, чтобы передать текстуру натурального дерева. Встраивается в портал изнутри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Royal Thermo Aurora RTFP/P-AR60LS - купить по цене 39790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...