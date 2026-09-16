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Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS

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Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 1
Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 2
Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 3
Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 4
Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 5
Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 1
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 2
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 3
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 4
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 5
  • Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
25 240 руб.  42 750 руб. 
Начислим 404 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS
25 240 руб. -41%
42 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.13х0.5х0.22
Вес, кг.
18.4

Описание товара Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS

Настраивать работу очага можно с помощью скрытой панели управления или пульта, расположившись в любимом кресле. Выберите оптимальную для себя мощность обогрева – 1 и 2 кВт, чтобы наполнить помещение теплом. Когда в комнате станет комфортно, установите режим «Эффект пламени», чтобы наслаждаться светом огня при минимальном потреблении электроэнергии – 7 Вт. Реалистичный звук потрескивания дров уведет вас от суеты городской жизни.

Отзывы о товаре Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Настраивать работу очага можно с помощью скрытой панели управления или пульта, расположившись в любимом кресле. Выберите оптимальную для себя мощность обогрева – 1 и 2 кВт, чтобы наполнить помещение теплом. Когда в комнате станет комфортно, установите режим «Эффект пламени», чтобы наслаждаться светом огня при минимальном потреблении электроэнергии – 7 Вт. Реалистичный звук потрескивания дров уведет вас от суеты городской жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 25240 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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