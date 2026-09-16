Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU
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Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 696467
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670 руб.
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Характеристики
Бренд
ATuMan
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
сохранение температурных значений, функция часов, функция календаря
Способ монтажа
накладной
Цвет
белый
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Тип соединения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
60
Описание товара Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU
Датчик для умного дома ATuMan — компактное решение для самостоятельной работы в системе домашней автоматизации. Автономный формат делает его удобным для размещения там, где важно использовать отдельный датчик без привязки к постоянному присутствию пользователя. Практичный выбор для организации умного дома с устройствами ATuMan.
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Бренд
ATuMan
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
сохранение температурных значений, функция часов, функция календаря
Способ монтажа
накладной
Цвет
белый
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Тип соединения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Датчик для умного дома ATuMan — компактное решение для самостоятельной работы в системе домашней автоматизации. Автономный формат делает его удобным для размещения там, где важно использовать отдельный датчик без привязки к постоянному присутствию пользователя. Практичный выбор для организации умного дома с устройствами ATuMan.
Смотрите также: Датчики для умного дома, Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
Смотрите также: Датчики для умного дома, Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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