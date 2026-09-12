Адаптер Sky-Watcher для смартфона
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Характеристики
Описание товара Адаптер Sky-Watcher для смартфона
Адаптер Sky-Watcher предназначен для фиксации смартфона на окуляре телескопа. Это позволяет сделать первые шаги в астрофотографии, используя камеру мобильного устройства для получения снимков звездного неба и Луны, а также земных пейзажей. Воспользовавшись адаптером, владелец телескопа сможет расположить камеру прямо напротив окулярной линзы и избежать дрожания приборов при съемке. Это обеспечит четкость и хорошее качество астрофотоснимков. Аксессуар предназначен для использования с окулярами диаметром до 34.2 миллиметра. Держатель для смартфона оснащен раздвижным слайдером с надежным металлическим винтом для регулировки ширины, поэтому адаптер подойдет к самым разным моделям телефонов. Он прослужит долго, так как сделан из прочного ABS-пластика, который отличается стойкостью к механическим воздействиям. Это особенно высоко оценят любители астротуризма и выездов с телескопом на природу.
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