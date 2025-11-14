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Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383

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Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383 - фото 1
Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383 - фото 1
  • Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391409
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
шкала на перекрестии, цена деления шкалы 0.01 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383

Калибровочный (микрометрический) слайд предназначен для проведения калибровки программы анализа изображений для измерения расcтояний в реальных единицах. Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с разрешением 0.01 мм. Сняв изображение микрометрической шкалы при каждом рабочем увеличении микроскопа и указав известное расстояние в режиме калибровки, Вы задаете масштаб изображения в реальных единицах (микрометр, миллиметр и т. д.).

Отзывы о товаре Слайд калибровочный Микромед X/Y 21383

Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Berner Spark

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, товар целый, качество на первый взгляд хорошее, на днях приступлю к калибровке камеры этим слайдом и дополню отзыв



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
шкала на перекрестии, цена деления шкалы 0.01 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Калибровочный (микрометрический) слайд предназначен для проведения калибровки программы анализа изображений для измерения расcтояний в реальных единицах. Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с разрешением 0.01 мм. Сняв изображение микрометрической шкалы при каждом рабочем увеличении микроскопа и указав известное расстояние в режиме калибровки, Вы задаете масштаб изображения в реальных единицах (микрометр, миллиметр и т. д.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Berner Spark

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, товар целый, качество на первый взгляд хорошее, на днях приступлю к калибровке камеры этим слайдом и дополню отзыв


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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