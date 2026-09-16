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Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка

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Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка - фото 1
Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка - фото 2
Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка - фото 3
Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Юта
Альбом (сингл)
Мои Родные
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка - фото 1
  • Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка - фото 2
  • Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка - фото 3
  • Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696200
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Юта
Альбом (сингл)
Мои Родные
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
О нём, Прости меня, Роль, Зимушка, Мама Здравствуйте, люди!, За Россию, Льдинка, Невернувшийся солдат, Папа, О нём (Sasha Dith Official Remix), Любимый мой (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка

«Мои? родны?е» — десятый студийный альбом российской певицы Юты, выпущенный 11 октября 2016 года. Синглы «Мама», «За Россию» и «О нём» достигли в чарте Tophit 29, 127 и 34 мест соответственно. По версии портала KM.RU пластинка вошла в десятку лучших отечественных музыкальных альбомов 2016 года



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Юта
Альбом (сингл)
Мои Родные
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
О нём, Прости меня, Роль, Зимушка, Мама Здравствуйте, люди!, За Россию, Льдинка, Невернувшийся солдат, Папа, О нём (Sasha Dith Official Remix), Любимый мой (Live)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Мои? родны?е» — десятый студийный альбом российской певицы Юты, выпущенный 11 октября 2016 года. Синглы «Мама», «За Россию» и «О нём» достигли в чарте Tophit 29, 127 и 34 мест соответственно. По версии портала KM.RU пластинка вошла в десятку лучших отечественных музыкальных альбомов 2016 года


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Юта - Мои Родные (Pink) (4680068801724) виниловая пластинка - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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