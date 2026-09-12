Top.Mail.Ru
Сансара - Станция «Отдых» (4620032916283) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сансара - Станция «Отдых» (4620032916283) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сансара - Станция «Отдых» (4620032916283) виниловая пластинка - фото 1
Сансара - Станция «Отдых» (4620032916283) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Сансара
Альбом (сингл)
Станция «Отдых»
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сансара - Станция «Отдых» (4620032916283) виниловая пластинка - фото 1
  • Сансара - Станция «Отдых» (4620032916283) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696185
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Непокой
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032916283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Сансара
Альбом (сингл)
Станция «Отдых»
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Арестуй, Часто, Площадь Лялина, Ламбада, Никогда не плачь после дождя Плюсую, Улов, Луч, Коллаба, Плакали - знаем
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сансара - Станция «Отдых» (4620032916283) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Арестуй, Часто, Площадь Лялина, Ламбада, Никогда не плачь после дождя Плюсую, Улов, Луч, Коллаба, Плакали - знаем

Отзывы о товаре Сансара - Станция «Отдых» (4620032916283) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Непокой
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032916283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Сансара
Альбом (сингл)
Станция «Отдых»
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Арестуй, Часто, Площадь Лялина, Ламбада, Никогда не плачь после дождя Плюсую, Улов, Луч, Коллаба, Плакали - знаем
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Арестуй, Часто, Площадь Лялина, Ламбада, Никогда не плачь после дождя Плюсую, Улов, Луч, Коллаба, Плакали - знаем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сансара - Станция «Отдых» (4620032916283) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...