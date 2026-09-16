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Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка

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Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник, Вадим Самойлов
Альбом (сингл)
Тень Вампира
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник, Вадим Самойлов
Альбом (сингл)
Тень Вампира
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зарубежный рэп и хип-хопНе кончается пытка, Теперь - ты, Cердце бьется на три четверти, Оборотень, Граф «Д» Зарубежный рэп и хип-хопЭтот мир не ждёт гостей, Бисер у ног, Искушение, Упыри и вурдалаки сотоварищи его, Вот и тень моя…, Две судьбы
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.

Отзывы о товаре Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник, Вадим Самойлов
Альбом (сингл)
Тень Вампира
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зарубежный рэп и хип-хопНе кончается пытка, Теперь - ты, Cердце бьется на три четверти, Оборотень, Граф «Д» Зарубежный рэп и хип-хопЭтот мир не ждёт гостей, Бисер у ног, Искушение, Упыри и вурдалаки сотоварищи его, Вот и тень моя…, Две судьбы
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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