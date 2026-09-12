Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (4620032917686) виниловая пластинка
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Описание товара Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (4620032917686) виниловая пластинка
Лучшие Песни - сборник группы Михей И Джуманджи, выпущенный в 2023 году. Он содержит такие композиции, как Сука-любовь, Для тебя и Мама. Михей и Джуманджи - российский музыкальный коллектив, основанный в 1995 году певцом и рэп-исполнителем Сергеем Крутиковым, известным под псевдонимом Михей, и продюсером и музыкантом Брюсом. Коллектив работал в жанрах хип-хоп, регги, эйсид-джаз, фанк и соул, и был одним из самых популярных и узнаваемых на российской музыкальной сцене конца 1990-х - начала 2000-х годов. Самыми известными хитами группы стали песни Сука любовь, Туда (дуэт с Инной Стил), Для тебя и Мы дети большого города (дуэт с Сергеем Галаниным). Михей и Джуманджи прекратил своё существование в 2002 году после смерти Михея от острой сердечной недостаточности. Его творчество осталось в памяти многих поклонников и вдохновило многих молодых исполнителей.
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Теги товара: Регги
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Теги товара: Регги
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