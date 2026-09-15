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Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка

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Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка - фото 1
Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка - фото 2
Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка - фото 3
Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Воровайки
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка - фото 1
  • Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка - фото 2
  • Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка - фото 3
  • Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Воровайки
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Хоп, Мусорок, Привет, Ростов, Не быкуй, Фраерок, Мурки Воровайки, Гаси карманчики Не стреляйте, Форточки-замочки, Шмон, Пей, гуляй, веселись, Пой, мальчик, ПОЙ, Ромашка, Краденные встречи, Чебуреки, Федя, Сумочки-карманчики, Хлоп-Лопатник, опачки, Не Воровка, Не Шалава
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Золотые хиты
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка

Золотые Хиты - сборник лучших песен группы Воровайки, выпущенный в 2024 году. Он содержит композиции, исполненные в разный период творчества коллектива. Среди них - Форточки-замочки, Не Воровка, Не Шалава, Пой, мальчик, пой и другие хиты. Издание представлено на золотом виниле. Группа Воровайки была создана в конце 1999 года продюсерами Спартаком Арутюняном и Валерием Лизнером. Группа работает в жанре русский шансон, который создатели обозначили как блат-поп. В 2004 году композитор и со-продюсер Спартак Арутюнян покинул проект, и большая часть песен для группы была написана Юрием Алмазовым. После смерти Юрия Алмазова в 2019 году группа перешла под контроль его сына Никиты Надыктова. Состав группы неоднократно менялся, но одним из постоянных участников была Яна Павлова-Лацвиева, которая исполняла большинство песен в записи с 2000 по 2021 год. В 2024 году состав группы был полностью обновлён, и сейчас в группе выступают Ксения Шапиро, Софья Морозова и Валерия Москальчук.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Воровайки
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Хоп, Мусорок, Привет, Ростов, Не быкуй, Фраерок, Мурки Воровайки, Гаси карманчики Не стреляйте, Форточки-замочки, Шмон, Пей, гуляй, веселись, Пой, мальчик, ПОЙ, Ромашка, Краденные встречи, Чебуреки, Федя, Сумочки-карманчики, Хлоп-Лопатник, опачки, Не Воровка, Не Шалава
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Золотые хиты
Страна производитель
Россия
Описание
Золотые Хиты - сборник лучших песен группы Воровайки, выпущенный в 2024 году. Он содержит композиции, исполненные в разный период творчества коллектива. Среди них - Форточки-замочки, Не Воровка, Не Шалава, Пой, мальчик, пой и другие хиты. Издание представлено на золотом виниле. Группа Воровайки была создана в конце 1999 года продюсерами Спартаком Арутюняном и Валерием Лизнером. Группа работает в жанре русский шансон, который создатели обозначили как блат-поп. В 2004 году композитор и со-продюсер Спартак Арутюнян покинул проект, и большая часть песен для группы была написана Юрием Алмазовым. После смерти Юрия Алмазова в 2019 году группа перешла под контроль его сына Никиты Надыктова. Состав группы неоднократно менялся, но одним из постоянных участников была Яна Павлова-Лацвиева, которая исполняла большинство песен в записи с 2000 по 2021 год. В 2024 году состав группы был полностью обновлён, и сейчас в группе выступают Ксения Шапиро, Софья Морозова и Валерия Москальчук.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Воровайки - Золотые Хиты (Gold) (4680068805340) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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