Top.Mail.Ru
Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка - фото 1
Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка - фото 2
Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка - фото 3
Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Бутырка
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка - фото 1
  • Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка - фото 2
  • Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка - фото 3
  • Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696065
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Бутырка
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
А для вас я никто, Девчонка с центра, Тает снег, По этапу, Загуляем осень Кольщик, Два полюса, Запахло весной, Запах воска, Не трогай осень, Судья сказал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Золотые хиты
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Бутырка / Золотые хиты (gold vinyl) (lp) — это настоящая находка для всех поклонников русского шансона. Выполненная на роскошном золотом виниле, эта пластинка объединяет в себе самые запоминающиеся и проникновенные хиты группы, которые трогают душу и заставляют вспоминать лучшие моменты жизни. Ее глубоко эмоциональные тексты и мелодии создают уникальную атмосферу, которая идеально подходит для спокойных вечеров. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться ее звуком в каждой ноте.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Бутырка
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
А для вас я никто, Девчонка с центра, Тает снег, По этапу, Загуляем осень Кольщик, Два полюса, Запахло весной, Запах воска, Не трогай осень, Судья сказал
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Золотые хиты
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка Бутырка / Золотые хиты (gold vinyl) (lp) — это настоящая находка для всех поклонников русского шансона. Выполненная на роскошном золотом виниле, эта пластинка объединяет в себе самые запоминающиеся и проникновенные хиты группы, которые трогают душу и заставляют вспоминать лучшие моменты жизни. Ее глубоко эмоциональные тексты и мелодии создают уникальную атмосферу, которая идеально подходит для спокойных вечеров. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться ее звуком в каждой ноте.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Бутырка - Золотые Хиты (Gold) (4680068805432) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...