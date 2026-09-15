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Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка

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Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Мания величия
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696052
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Мания величия
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Это Рок, Тореро, Волонтёр, Мания Величия, Бивни Чёрных Скал Жизнь Задаром, Мечты, Позади Америка
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка

Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле.. Мания величия - переиздание дебютного альбома российской рок-группы Ария, вышедший первоначально в 1985 году.



Теги товара: Ария, Limited Edition

Отзывы о товаре Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Мания величия
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Это Рок, Тореро, Волонтёр, Мания Величия, Бивни Чёрных Скал Жизнь Задаром, Мечты, Позади Америка
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле.. Мания величия - переиздание дебютного альбома российской рок-группы Ария, вышедший первоначально в 1985 году.


Теги товара: Ария, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ария - Мания Величия (Crystal Purple) (4680068803025) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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