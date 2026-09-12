Top.Mail.Ru
Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка - фото 1
Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка - фото 2
Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка - фото 3
Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cold
Альбом (сингл)
Cold
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка - фото 1
  • Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка - фото 2
  • Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка - фото 3
  • Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695904
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[600753998618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cold
Альбом (сингл)
Cold
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Go Away, Give, Ugly, Everyone Dies, Strip Her Down, Insane, Goodbye Cruel World, Serial Killer, Superstar, The Switch, Makes Her Sick
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка

Cold — это дебютный студийный альбом одноименной рок-группы Cold, основанной в Джэксонвилле, который был первоначально выпущен в 1998 году. Группа была обнаружена менеджером по развитию артистов Фредом Дарстом (из Limp Bizkit). Cold ворвалась на сцену с этим альбомом, который представляет собой мощное сочетание искренних эмоций, haunting-мелодий и мощной инструменталки. Ведущая вокалистка Скут Вард быстро привлекла внимание благодаря своим глубоким текстам и ярким живым выступлениям. Синглы с этого альбома «Go Away» и «Give» продемонстрировали способность Варда выражать глубинные чувства с искренней честностью, тогда как такие треки, как «Confession» и «End of the World», захватывали слушателей элементами альтернативного рока, металла и пост-грундж-музыки, создавая целостную звуковую палитру. Cold впервые выпущен на виниле и включает вставку.

Отзывы о товаре Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[600753998618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cold
Альбом (сингл)
Cold
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Go Away, Give, Ugly, Everyone Dies, Strip Her Down, Insane, Goodbye Cruel World, Serial Killer, Superstar, The Switch, Makes Her Sick
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Cold — это дебютный студийный альбом одноименной рок-группы Cold, основанной в Джэксонвилле, который был первоначально выпущен в 1998 году. Группа была обнаружена менеджером по развитию артистов Фредом Дарстом (из Limp Bizkit). Cold ворвалась на сцену с этим альбомом, который представляет собой мощное сочетание искренних эмоций, haunting-мелодий и мощной инструменталки. Ведущая вокалистка Скут Вард быстро привлекла внимание благодаря своим глубоким текстам и ярким живым выступлениям. Синглы с этого альбома «Go Away» и «Give» продемонстрировали способность Варда выражать глубинные чувства с искренней честностью, тогда как такие треки, как «Confession» и «End of the World», захватывали слушателей элементами альтернативного рока, металла и пост-грундж-музыки, создавая целостную звуковую палитру. Cold впервые выпущен на виниле и включает вставку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cold - Cold (0600753998618) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...